Швеция вышлет пятерых российских дипломатов

Глава МИД Швеции Билльстрем сообщил о высылке пятерых российских дипломатов

Швеция вышлет из страны пятерых российских дипломатов, чья деятельность «несовместима с дипломатическим статусом». Об этом заявил в интервью телеканалу SVT заявил Министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем.

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с дипломатическим статусом», — заявил глава МИД, комментируя принятое решение.

Телеканал отмечает, что российский посол Виктор Татаринцев данный жест в беседе с журналистами комментировать отказался.

Ранее МИД Швеции сообщал о намерении вызвать Татаринцева для дачи объяснений по поводу публикации статьи о вступлении страны в НАТО.