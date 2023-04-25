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15:24, 25 апреля 2023Мир

Швеция вышлет пятерых российских дипломатов

Глава МИД Швеции Билльстрем сообщил о высылке пятерых российских дипломатов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Швеция вышлет из страны пятерых российских дипломатов, чья деятельность «несовместима с дипломатическим статусом». Об этом заявил в интервью телеканалу SVT заявил Министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем.

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с дипломатическим статусом», — заявил глава МИД, комментируя принятое решение.

Телеканал отмечает, что российский посол Виктор Татаринцев данный жест в беседе с журналистами комментировать отказался.

Ранее МИД Швеции сообщал о намерении вызвать Татаринцева для дачи объяснений по поводу публикации статьи о вступлении страны в НАТО.

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Варвара Кошечкина
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