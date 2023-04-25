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15:29, 25 апреля 2023Россия

В Москве годовалый ребенок отравился снюсом

SHOT: в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В районе Коптево в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, пострадавшего доставили в одну из больниц города в отделение токсикологии, где ему поставили диагноз «токсичное действие табака или никотина». Пока не установлено, как годовалый ребенок проглотил табак.

Родители мальчика заявили, что он случайно съел снюс, но не уточнили, как именно это произошло. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют семью.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок попал в больницу с отравлением жидкостью для вейпа. Его родители заявили, что их сын облизал жидкость с поверхности устройства.

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Анастасия Шейкина
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