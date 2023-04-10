В Петербурге годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа и попал в больницу

В Красносельском районе Санкт-Петербурга годовалый ребенок попал в больницу с токсическим отравлением. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел на улице Добровольцев. Вечером 9 апреля мальчика доставили в медицинский стационар в состоянии средней степени тяжести. Родители ребенка сообщили, что он отравился жидкостью для вейпа, которую облизал с поверхности.

Семья мальчика написала отказ от госпитализации, ребенка забрали домой. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

4 апреля стало известно, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. С призывом к запрету ранее выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его коллега Султан Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.