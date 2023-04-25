В Белоруссии началась проверка готовности танкового подразделения

В Минобороны Белоруссии сообщили о проверке готовности танкового подразделения

Личный состав одного из танковых подразделений Вооруженных сил (ВС) Белоруссии начал выполнение задач в рамках проверки боевой готовности. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«Подразделение прибыло в исходный район. Сейчас личный состав выполняет задачи по размещению, оборудованию и маскировке мест стоянки техники и проживания», — заявил замкомандира танкового батальона по идеологической работе Игорь Ширяев.

В апреле Минобороны Белоруссии сообщило о начале тактических учений Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики. Военные выполнили задачи по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздушных атак и высокоточного оружия условного противника.

3 апреля в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил. Она должна определить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями, когда их приводят в высшие степени боевой готовности.

