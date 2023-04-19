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16:04, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии начались тактические учения с подразделениями ВВС и ПВО

В Минобороны Белоруссии сообщили о начале тактических учений с подразделениями ВВС и ПВО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии начались тактические учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Уточняется, что тренировочные маневры будут проходить с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО.

В ходе учений военные совершат марш в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задачи по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздушных атак и высокоточного оружия условного противника.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в республике начали проверку боевой готовности в вооруженных силах страны. Отмечалось, что ревизия «носит комплексный характер», а в рамках нее будут протестированы органы управления воинскими частями, система комплектования и «способность подразделений действовать в сложных условиях».

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Алевтина Запольская
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