В Белоруссии начались тактические учения с подразделениями ВВС и ПВО

В Минобороны Белоруссии сообщили о начале тактических учений с подразделениями ВВС и ПВО

В Белоруссии начались тактические учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Уточняется, что тренировочные маневры будут проходить с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО.

В ходе учений военные совершат марш в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задачи по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздушных атак и высокоточного оружия условного противника.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в республике начали проверку боевой готовности в вооруженных силах страны. Отмечалось, что ревизия «носит комплексный характер», а в рамках нее будут протестированы органы управления воинскими частями, система комплектования и «способность подразделений действовать в сложных условиях».