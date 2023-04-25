Трансвестит в Таиланде украл у туриста полмиллиона рублей и попался полиции

The Thaiger: трансвестит в Бангкоке украл у ланкийца 5,5 тысячи долларов и попался

Трансвестит в Бангкоке украл у туриста из Шри-Ланки около полумиллиона рублей и попался сотрудникам полиции. Об этом пишет портал The Thaiger.

Инцидент произошел 9 апреля, однако поймать вора тайским правоохранителям удалось только сейчас. 30-летний ланкиец сообщил полицейским, что находился в баре в состоянии алкогольного опьянения, где познакомился с 30-летним трансвеститом.

Под утро двое отправились в отель и уснули в одном номере. Утром житель Шри-Ланки обнаружил, что у него пропали 5,5 тысячи долларов (около 450 тысяч рублей). Отыскать грабителя удалось только через две недели, но он отрицал обвинения в свой адрес.

Если вина трансвестита будет доказана, то ему может грозить тюремное заключение на срок от одного до пяти лет и штраф до 300 долларов (примерно 24 тысячи рублей).

В марте на тайском острове Пхукет трансвестит украл у туриста золотое украшение и скрылся в туалете бара, откуда потом исчез. Преступник попался полиции случайно в тот же день.