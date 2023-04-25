Россиянам назвали зарубежные страны с возможностью отдыха за 50 тысяч рублей

РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч рублей

Российские туристы могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане и некоторых других странах ближнего зарубежья не более чем за 50 тысяч рублей на человека. Государства с возможностью бюджетного отдыха в беседе с «Москвой 24» назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эксперт отметил, что для поездок внутри России и в страны ближнего зарубежья 30-50 тысяч рублей — абсолютно оптимальная сумма на одного путешественника. При этом, по его словам, многие россияне укладываются и в более скромный бюджет. «Все зависит от дат, то есть от сезона, от вида транспорта и от категории средства размещения», — пояснил Барзыкин.

В качестве примера доступных при вышеуказанном бюджете заграничных государств специалист привел Абхазию и Белоруссию. «В этом году лидирует по бронированиям и продажам Белоруссия, — добавил он. — На поезде семь-девять часов — и мы в Минске. Причем цены ниже, чем в России. Казахстан, Узбекистан, Армения тоже вполне доступны».

Вице-президент РСТ также подчеркнул, что по данным направлениям при бюджете до 50 тысяч рублей отдыхающие даже смогут разместиться в трех- и четырехзвездочных отелях на пять-шесть ночей. Между тем посетить дальнее зарубежье в 2023 году россиянам будет более проблематично. «Отправиться в поездку в ОАЭ, Турцию или другие подобные страны вряд ли возможно: 30-50 тысяч не хватит», — заявил эксперт.

Ранее в апреле Турции предсказали потерю миллионов российских туристов — из-за высоких цен на отдых турпоток россиян в страну может сократиться вдвое. Так, по мнению координатора Pegas Touristik по странам СНГ Орхана Санджара, в 2023 году Турцию могут посетить только три миллиона путешественников из России, в то время как власти рассчитывают на шесть миллионов гостей.