Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 24 апреля 2023Путешествия

Турции предсказали потерю миллионов туристов из России

АТОР: Турция может потерять три миллиона российских туристов из-за высоких цен на отдых

Фото: Igor Sporynin / Unsplash

Турции предсказали потерю миллионов российских туристов — из-за высоких цен на отдых турпоток россиян в страну может сократиться вдвое. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по мнению координатора Pegas Touristik по странам СНГ Орхана Санджара, в 2023 году Турцию могут посетить только три миллиона путешественников из России, в то время как власти рассчитывают на шесть миллионов гостей.

В свою очередь, генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов считает, что по итогам года излюбленный курорт россиян может недосчитаться двух миллионов туристов. Эксперт подчеркнул, что из-за роста стоимости отдыха путешественники выберут для себя альтернативные направления, в частности ОАЭ, Египет, Мальдивы и Таиланд.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

Тем временем в АТОР полагают, что ситуацию можно исправить в том случае, если отельерам удастся пересмотреть ценовую политику. «С российской стороны резервы для выполнения полетов в Турцию есть», — добавили в ассоциации.

При этом специалисты все-таки сомневаются, что отельеры будут снижать цены. «Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках», — пояснили они. Однако жители Европы не смогут компенсировать около 40 процентов турпотока в Анталью — именно такую долю составляют россияне.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость отдыха в пятизвездочных отелях 18+ в Турции на майские праздники. Так, дешевле всего в мае россияне смогут отдохнуть в гостинице Michell Hotel & Spa. Недельный тур обойдется отдыхающим от 46 тысяч рублей на человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
В Подмосковье нашли еще один дрон с двумя парашютами
Россиян предупредили об опасном для вождения машины возрасте
Тренер назвал полезные для женщин мужские упражнения
Пригожин рассказал о «перемалывании» ВСУ в Артемовске
Российского «положенца» обвинили в организации АУЕ и игр в покер в колонии
Филипп Киркоров оценил вероятность эмиграции из России
В Китае собрались построить дома на Луне
Певица МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания
Крупнейшая экономика Европы начала расти лучше ожиданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.