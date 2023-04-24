Турции предсказали потерю миллионов туристов из России

АТОР: Турция может потерять три миллиона российских туристов из-за высоких цен на отдых

Турции предсказали потерю миллионов российских туристов — из-за высоких цен на отдых турпоток россиян в страну может сократиться вдвое. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по мнению координатора Pegas Touristik по странам СНГ Орхана Санджара, в 2023 году Турцию могут посетить только три миллиона путешественников из России, в то время как власти рассчитывают на шесть миллионов гостей.

В свою очередь, генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов считает, что по итогам года излюбленный курорт россиян может недосчитаться двух миллионов туристов. Эксперт подчеркнул, что из-за роста стоимости отдыха путешественники выберут для себя альтернативные направления, в частности ОАЭ, Египет, Мальдивы и Таиланд.

Тем временем в АТОР полагают, что ситуацию можно исправить в том случае, если отельерам удастся пересмотреть ценовую политику. «С российской стороны резервы для выполнения полетов в Турцию есть», — добавили в ассоциации.

При этом специалисты все-таки сомневаются, что отельеры будут снижать цены. «Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках», — пояснили они. Однако жители Европы не смогут компенсировать около 40 процентов турпотока в Анталью — именно такую долю составляют россияне.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость отдыха в пятизвездочных отелях 18+ в Турции на майские праздники. Так, дешевле всего в мае россияне смогут отдохнуть в гостинице Michell Hotel & Spa. Недельный тур обойдется отдыхающим от 46 тысяч рублей на человека.

