Россиянам раскрыли стоимость отдыха в отелях 18+ в Турции

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в отелях 18+ Adam & Eve и Flora Garden в Турции

Российским туристам раскрыли стоимость отдыха в пятизвездочных отелях 18+ Alba Royal, Adam & Eve, Flora Garden Beach, Michell Hotel & Spa в Турции на майские праздники. Об этом пишет портал TourDom.

Так, дешевле всего в мае россияне смогут отдохнуть в гостинице Michell Hotel & Spa. Недельный тур обойдется отдыхающим от 46 тысяч рублей на человека. Также в отеле действуют скидки на проживание до 50 процентов.

Немного дороже обойдется проживание в Alba Royal Hotel — от 58,9 тысячи рублей. «В отеле есть открытые и крытые бассейны, спа-центр, хаммам, сауна, разнообразные спортивные развлечения», — отмечают в TourDom.

За путевку на семь ночей во Flora Garden Beach россиянам придется заплатить уже минимум 67,2 тысячи рублей на человека, а в Adam & Eve — от 78,3 тысячи рублей. В последнем проводятся специальные вечеринки. Отель отлично подойдет для молодежных компаний и молодоженов.

По данным издания, гостиницы формата adults only («только для взрослых» — прим. «Ленты.ру») предусматривают комфортный отдых, который создан под запросы и интересы взрослых туристов. «Спортивные и вечерние мероприятия, спа-центры, пляжные зоны для любителей как спокойного отдыха, так и дневной ритмичной музыки у бара», — поясняют специалисты.

Ранее в апреле российская туристка посетила отель «только для взрослых» в Турции и описала его словами «сплошная пошлость». Тур на конец марта на семь ночей «ультра все включено» в пятизвездочный Adam & Eve Hotel 18+ обошелся ей в 122 тысячи рублей на двоих. Россиянка подчеркнула, что ожидания от гостиницы совершенно не оправдались — ее расстроили безвкусный дизайн и плачевное состояние номеров.