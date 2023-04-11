Россиянка описала отель 18+ в Турции словами «сплошная пошлость»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на «ушатанные» номера в отеле 18+ в Турции

Российская туристка посетила отель «только для взрослых» в Турции и описала его словами «сплошная пошлость». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Тур на конец марта на семь ночей «ультра все включено» в пятизвездочный Adam & Eve Hotel 18+ обошелся ей в 122 тысячи рублей на двоих. Читательница портала отметила, что ожидания от отеля совершенно не оправдались — ее расстроило плачевное состояние номеров и безвкусный дизайн отеля.

«Получили мы свой номер — и расстроились. Он оказался очень ушатанный, с потрепанными стенами и мебелью, стареньким джакузи и огромным круглым зеркалом над кроватью, — пожаловалась россиянка. — Пикантности или эротики это зеркало на потолке не добавляло, обстановка в номере была похожа на дешевый отель на ночь. Именно дешевый, который обставили неумело».

Кроме того, девушке не понравилось огромное количество туристок, загорающих на территории гостиницы топлес или голышом. «Извините, но выглядят они как дешевые дамы легкого поведения, которые таким образом привлекают клиентов, — высказалась она. — Я понимаю, что это больше претензия к отдыхающим, чем к отелю, но, думаю, отель как-то должен поддерживать имидж, вводить какие-то правила и ограничения. А то выходит сплошная пошлость и неадекватное поведение».

Из плюсов гостиницы россиянка выделила только вкусное разнообразное питание и большое количество развлекательных мероприятий.

Ранее тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, назвала основные причины для отказа от переезда в Турцию. Девушка уточнила, что туристов страна завлекает природными красотами, роскошными отелями и чистейшими пляжами, однако реальная обстановка в Турции совсем не такая.