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07:30, 11 апреля 2023Путешествия

Россиянка описала отель 18+ в Турции словами «сплошная пошлость»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на «ушатанные» номера в отеле 18+ в Турции

Фото: Sunshine Vista

Российская туристка посетила отель «только для взрослых» в Турции и описала его словами «сплошная пошлость». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Тур на конец марта на семь ночей «ультра все включено» в пятизвездочный Adam & Eve Hotel 18+ обошелся ей в 122 тысячи рублей на двоих. Читательница портала отметила, что ожидания от отеля совершенно не оправдались — ее расстроило плачевное состояние номеров и безвкусный дизайн отеля.

«Получили мы свой номер — и расстроились. Он оказался очень ушатанный, с потрепанными стенами и мебелью, стареньким джакузи и огромным круглым зеркалом над кроватью, — пожаловалась россиянка. — Пикантности или эротики это зеркало на потолке не добавляло, обстановка в номере была похожа на дешевый отель на ночь. Именно дешевый, который обставили неумело».

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Кроме того, девушке не понравилось огромное количество туристок, загорающих на территории гостиницы топлес или голышом. «Извините, но выглядят они как дешевые дамы легкого поведения, которые таким образом привлекают клиентов, — высказалась она. — Я понимаю, что это больше претензия к отдыхающим, чем к отелю, но, думаю, отель как-то должен поддерживать имидж, вводить какие-то правила и ограничения. А то выходит сплошная пошлость и неадекватное поведение».

Из плюсов гостиницы россиянка выделила только вкусное разнообразное питание и большое количество развлекательных мероприятий.

Ранее тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, назвала основные причины для отказа от переезда в Турцию. Девушка уточнила, что туристов страна завлекает природными красотами, роскошными отелями и чистейшими пляжами, однако реальная обстановка в Турции совсем не такая.

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Валентина Процкова
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