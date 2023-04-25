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09:44, 25 апреля 2023Мир

Трамп назвал США свалкой

Трамп заявил, что США превратились в свалку из-за миграционной политики Байдена

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику действующего главы американского государства Джо Байдена и назвал США свалкой. Его слова передает ТАСС.

Политик напомнил, что под его руководством у США была самая охраняемая граница в истории страны, а при Байдене государство превратилось в свалку из-за наплыва нелегалов. Он заявил, что при Байдене южная граница фактически исчезла, а в страну приехали миллионы мигрантов.

Виктория Кондратьева
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