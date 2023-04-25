Марочко: бойцы нацбатов ВСУ и грузинские наемники устроили перестрелку в Константиновке

Военнослужащие нацбатальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и грузинские наемники устроили перестрелку в подконтрольном Киеву городе Константиновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, конфликт между бойцами начался с того, что командование приказало военнослужащим нацбатов освободить «обжитый и хорошо оборудованный пункт временной дислокации» для наемников. Когда последние приехали на место, между ними и украинскими военными завязалась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в перестрелку.

Со ссылкой на данные разведки Марочко уточнил, что потери обоих сторон конфликта составили порядка 10 человек, из них три — безвозвратные. Он добавил, что по факту случившегося украинскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.

Ранее Марочко сообщал об активизации диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что за последние сутки была выявлена работа порядка пяти таких подразделений.