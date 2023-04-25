Медведев назвал возможного будущего президента США

Зампред Совбеза Медведев на марафоне «Знание» назвал Маска возможным президентом США

Предприниматель Илон Маск является возможным будущим президентом США. Вероятным главой государства Маска назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Илона Маска Медведев охарактеризовал как авторитетного человека и отметил, что его влияние превосходит авторитет действующего главы государства — Джо Байдена.

«В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем тот же Трамп и тем более Байден. Тот же самый этот легендарный Илон», — заявил зампред Совбеза.

Ранее Илон Маск заявлял, Соединенные Штаты нуждаются в «нормальном и здравомыслящем» президенте. По словам миллиардера, ему бы хотелось видеть на посту главы государства человека со здравым смыслом.