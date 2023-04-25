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10:47, 25 апреля 2023Россия

Медведев назвал возможного будущего президента США

Зампред Совбеза Медведев на марафоне «Знание» назвал Маска возможным президентом США

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Предприниматель Илон Маск является возможным будущим президентом США. Вероятным главой государства Маска назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Илона Маска Медведев охарактеризовал как авторитетного человека и отметил, что его влияние превосходит авторитет действующего главы государства — Джо Байдена.

«В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем тот же Трамп и тем более Байден. Тот же самый этот легендарный Илон», — заявил зампред Совбеза.

Ранее Илон Маск заявлял, Соединенные Штаты нуждаются в «нормальном и здравомыслящем» президенте. По словам миллиардера, ему бы хотелось видеть на посту главы государства человека со здравым смыслом.

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Марк Леонов
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