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06:50, 18 апреля 2023Мир

Маск намекнул на отсутствие у Байдена здравого смысла

Илон Маск заявил, что США нужен «нормальный, здравомыслящий президент»

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, Соединенные Штаты нуждаются в «нормальном и здравомыслящем президенте». Своим мнением он поделился в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону.

По словам миллиардера, ему бы хотелось видеть на посту главы государства человека со здравым смыслом. «Было бы здорово», — сказал он.

Маск отметил, что на президентских выборах сам голосовал за действующего лидера страны Джо Байдена, однако не чувствовал широты выбора. В ходе беседы глава Twitter признал, что быть президентом «не так уж и весело».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и Илона Маска посетить полуостров.«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим», — сказал он.

Марина Совина
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