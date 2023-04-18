Маск намекнул на отсутствие у Байдена здравого смысла

Илон Маск заявил, что США нужен «нормальный, здравомыслящий президент»

Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, Соединенные Штаты нуждаются в «нормальном и здравомыслящем президенте». Своим мнением он поделился в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону.

По словам миллиардера, ему бы хотелось видеть на посту главы государства человека со здравым смыслом. «Было бы здорово», — сказал он.

Маск отметил, что на президентских выборах сам голосовал за действующего лидера страны Джо Байдена, однако не чувствовал широты выбора. В ходе беседы глава Twitter признал, что быть президентом «не так уж и весело».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и Илона Маска посетить полуостров.«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим», — сказал он.