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11:51, 15 апреля 2023Россия

Маска и Трампа пригласили в Крым

Глава парламента Крыма Константинов пригласил Маска и Трампа на полуостров
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска посетить полуостров. Слова политика цитирует РИА Новости.

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита», — сказал он.

В октябре Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс.

Впоследствии Bloomberg писал, что позиция Маска по Крыму стала проблемой для Белого дома. Сам предприниматель также предупреждал Украину о серьезных последствиях при попытке захватить Крым.

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Анастасия Шейкина
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