Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым

Илон Маск предупредил Украину о безжалостной эскалации при попытке захватить Крым

Основатель Tesla, SpaceX и глава Twitter Илон Маск предупредил Украину о серьезных последствиях при попытке захватить Крым. Своим мнением он поделился в Twitter.

По словам предпринимателя, подобные действия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведут к эскалации конфликта, которая затронет весь мир.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск, комментируя новость о намерениях Вашингтона помочь Киеву «нацелиться на Крым».

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. В частности, рассматривается помощь Украине в атаке на полуостров с использованием РСЗО HIMARS и БМП Bradley.

Ранее Маск сравнил возможную потерю Крыма Россией с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора. «Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как неотъемлемая часть. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база», — отметил миллиардер.