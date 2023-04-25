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14:50, 25 апреля 2023Мир

В США сравнили угрозу со стороны Китая с исходившей опасностью от СССР

Губернатор Флориды Десантис: сейчас КНР представляет для США такую же угрозу, как СССР

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что на данный момент КНР представляет для США такую же угрозу, как раньше СССР. Исходящую от стран опасность он сравнил в интервью японской газете Nikkei Asia.

«Если вы посмотрите на то, где мы находимся на данном этапе XXI века, то увидите, что то, чем был для нас Советский Союз, это действительно то, что представляет сейчас Китай с точки зрения угрозы свободному миру», — сказал он.

По словам Десантиса, Коммунистическая партия КНР во многих отношениях сильнее СССР, особенно в экономическом плане.

Ранее в апреле глава Министерства торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса рассказала, что ведомство намерено продолжить ужесточение политики в отношении Китая, действуя агрессивно, с целью опережения Пекина в сфере технологий и интеллектуальной собственности.

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Варвара Кошечкина
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