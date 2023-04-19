США пообещали действовать агрессивнее в отношении Китая

США ужесточат политику в отношении Пекина для опережения Китая в сфере технологий

Глава Министерства торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса рассказала, что ведомство намерено продолжить ужесточение политики в отношении Китая, действуя агрессивно, с целью опережения Пекина в сфере технологий и интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что за время ее работы в должности министра черный список пополнился более чем на 200 китайских предприятий.

«Каждый день мы работаем, пытаясь действовать как можно более агрессивно, чтобы убедиться, что Китай не получает наши технологии, чтобы совершенствовать свои вооруженные силы», — заявила Раймондо.

По ее словам, США способны обойти Китай в данной сфере лишь в том случае, если тот будет «играть по правилам». В связи с этом Вашингтон старается обеспечить «равные условия игры», заключила она.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готова пойти на «беспрецедентные меры» по ограничению американских инвестиций в Китай ради ограничения экономического и военно-технического развития Пекина.