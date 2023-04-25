Стало известно об участии вернувшегося из тюрьмы Бута в выборах в думу Ярославля

«Ведомости»: вернувшийся из тюрьмы США Бут может участвовать в выборах в думу Ярославля

Бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся в Россию из тюрьмы США после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом стало известно «Ведомостям».

О политических планах Бута изданию рассказали источники в региональном правительстве и депутатском корпусе. После возвращения на родину бизнесмен вступил в ЛДПР.

Собеседники отметили, что Бут уже начал предвыборную кампанию. Так, он посетил Ярославль, где, в частности, провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР. Также он пообщался со студентами Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова и рабочим коллективом местного судостроительного завода.

Представитель пресс-службы ЛДПР заявил, что пока не может высказываться о политических амбициях Виктора Бута. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин пояснил, что бизнесмен попросил проводить все встречи в Ярославле без привлечения СМИ.

Ранее Виктор Бут рассказал на встрече со студентами, что не испытывает ненависти к госструктурам США.

