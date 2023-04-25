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22:39, 25 апреля 2023Мир

Венгрия решила оставить запрет на импорт зерна с Украины

Министр Надь заявил, что Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Венгрия решила оставить запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает ТАСС.

Как отметил Надь, на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству не было принято никакого решения по предотвращению кризиса внутреннего рынка, который был вызван поставками украинского зерна в европейские страны. При этом он добавил, что переговоры в ЕС по этому вопросу «идут хорошо». «Евросоюз ищет решение, которое позволит сохранить введенные меры», — добавил он.

Ранее в апреле сообщалось, что Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт зерна c Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации.

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Марина Совина
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