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16:00, 25 апреля 2023Мир

ВОЗ предупредила о риске биологической катастрофы в Судане

ВОЗ сообщила о захвате военными Судана центральной гослаборатории с образцами заболеваний

Фото: National Public Health Laboratory - Sudan / Handout / Reuters

В Судане военные захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саида Абида.

«Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения (...) одной из воюющих сторон», — сказал он.

Уточняется, что в лаборатории есть образцы полиомиелита и кори.

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Анастасия Заикина
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