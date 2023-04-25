ВОЗ предупредила о риске биологической катастрофы в Судане

ВОЗ сообщила о захвате военными Судана центральной гослаборатории с образцами заболеваний

В Судане военные захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саида Абида.

«Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения (...) одной из воюющих сторон», — сказал он.

Уточняется, что в лаборатории есть образцы полиомиелита и кори.