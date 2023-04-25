ВОЗ предупредила о риске биологической катастрофы в Судане
ВОЗ сообщила о захвате военными Судана центральной гослаборатории с образцами заболеваний
В Судане военные захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саида Абида.
«Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения (...) одной из воюющих сторон», — сказал он.
Уточняется, что в лаборатории есть образцы полиомиелита и кори.