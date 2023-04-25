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13:29, 25 апреля 2023Ценности

Меган Маркл заподозрили в пластике лица

Жену принца Гарри Меган Маркл заподозрили в пластике лица из-за внешности на новом видео

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская актриса Меган Маркл впервые после отказа от поездки на коронацию короля Великобритании Карла III выступила публично и стала объектом обсуждений в сети. Об этом сообщает New York Post.

41-летняя жена принца Гарри снялась в новом видео для платформы TED Talk, которое создавала ее подруга, фотограф Мисан Харриман. Знаменитость предстала перед камерой с прямыми волосами и макияжем в нюдовых оттенках, надев при этом платье бежевого цвета. В то же время от аксессуаров телезвезда отказалась.

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Пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности герцогини и заподозрили ее в пластике лица. «Такое ощущение, что она сделала пластику, чтобы стать похожей на Кейт Миддлтон», «Мне кажется, или Меган надела линзы ради сходства с Кейт?», «Филлеры, удаление буккального жира, ботокс, имплантат в подбородке. Вот что она сделала», «Подтяжка глаз налицо», — высказывались многочисленные юзеры.

Однако поклонники Маркл заступились за кумира и заявили, что на самом деле внешность на размещенных кадрах выглядит иначе из-за света и ракурса съемки. «Меган не делала пластических операций! Все дело в свете, ракурсе и макияже», «Почему она не может выпрямить волосы?», «Меган не нужны операции, она выглядит шикарно!» — писали фанаты.

Ранее в апреле сообщалось, что принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл и детей. Это произойдет, потому что на день церемонии, 6 мая, приходится четвертый день рождения первенца герцога и герцогини Сассекских, принца Арчи.

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Майя Пономаренко
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