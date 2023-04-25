Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 25 апреля 2023Мир

Евросоюз выделил Украине полтора миллиарда евро

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Евросоюз выделил Украине 1,5 миллиарда евро

Фото: Shannon VanRaes / Reuters

Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи», — написала она, добавив, что Евросоюз продолжит «помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По его словам, Киеву было поставлено оружия уже более чем на 13 миллиардов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины
Красную площадь закроют для посетителей в Москве
Минфин назвал сумму расходов на приучение граждан сберегать вдолгую
Китай назвал срок запуска нового аппарата к Луне
В Кремле высказались об эвакуации российских граждан из Судана
Россиянам назвали модные цвета одежды на лето
В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки
Украинские военные обстреляли школу в Запорожской области
На Неделе моды в Москве представят 10 молодых российских брендов
В Генпрокуратуре сообщили об отмене тысяч решений о мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.