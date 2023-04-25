«Росэнергоатом» призвал отодвинуть линию соприкосновения для безопасности ЗАЭС

Карчаа заявил о необходимости отодвинуть линию соприкосновения для безопасности ЗАЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выступил с призывом отодвинуть линию соприкосновения от Энергодара не менее чем на 300 километров для того, чтобы обезопасить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщает ТАСС.

«Мы связываем во многом стабилизацию и развитие ЗАЭС с изменениями линии боевого соприкосновения», — заявил он, отметив, что в случае ее удаления на расстояние более 300 километров появится уверенность в том, что ЗАЭС будет находиться в безопасности и сможет развиваться.

При этом Карчаа исключил возможность катастрофы на объекте, если Киеву не будут предоставлены более совершенные и дальнобойные виды вооружений, которыми он решит воспользоваться для атаки станции.

Ранее стало известно, что работа на ЗАЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Карчаа подчеркнул, что планы по модернизации и развитию объекта достаточно масштабные.