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03:20, 25 апреля 2023Россия

Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Карчаа заявил, что Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Работа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, планы по модернизации и развитию объекта достаточно масштабные. Сейчас на станции идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. «Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — подчеркнул Карчаа.

Он уточнил, что процесс перехода запущен, идет активно и последовательно. Карчаа отметил, что Киев вкладывался в развитие ЗАЭС только на словах. Он объяснил, что переход на российские стандарты займет около семи лет, так как в атомной сфере очень много нюансов.

Ранее министерство энергетики США предупредило российскую госкорпорацию «Росатом» о том, что на ЗАЭС находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит контролю со стороны Вашингтона.

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Марина Совина
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