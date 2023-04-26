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19:23, 26 апреля 2023Путешествия

Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян

«Туту.ру»: Армения названа самым популярным у россиян авианаправлением для отдыха летом

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россияне решили провести предстоящий летний отпуск в трех странах — наибольшей популярностью пользуются Армения, Азербайджан и Турция. Об этом свидетельствуют данные сервиса поездок «Туту.ру», попавшие в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали приобретенные пользователями авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 31 августа. Самым востребованным авианаправлением среди соотечественников назван маршрут из Москвы в Ереван — им интересуется 5,5 процента отправляющихся на отдых путешественников.

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Вторую и третью строчку главных направления для отдыха летом заняли маршруты Москва — Баку и Москва — Стамбул — туда планируют отправиться 5,1 и 4,6 процента авиатуристов соответственно. В топ востребованных стран также вошли Киргизия, Узбекистан, Израиль, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан. Среди популярных российских направлений аналитики выделили Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу и Владивосток.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Албания, Аргентина, Бразилия, Внесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны.

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Валентина Процкова
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