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20:27, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор посоветовал необычный способ борьбы со стрессом

Доктор Сергей Агапкин предложил вести переписку с самим собой для избавления от стресса

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» посоветовал необычный способ борьбы со стрессом. Специалист порекомендовал тем, кто хочет справиться с тревогой, вести переписки с самим собой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор предложил поочередно записывать свои жалобы и ответы на них, чтобы избавиться от стресса. «По четным дням — он [человек] пишет письма, жалуется на свою жизнь, а по нечетным дням он сам себе пишет ответ с позиции человека, у которого все хорошо. (...) В общем, вы пытаетесь выступить в качестве адвоката», — объяснил суть метода Агапкин.

В число других способов справиться со стрессом врач также включил общение с кошками. По словам доктора, эти животные очень успокаивают многих людей. «Даже когда человек просто смотрит на фотографию кошки, у него возбуждаются те же зоны мозга, которые возбуждаются, когда он гладит котика. Это одна из основных причин того, почему фотографии котов в интернете так популярны», — добавил специалист.

Тем, кто сталкивается со стрессом на работе, Агапкин порекомендовал использовать антистресс-игрушки. Кроме того, в список средств, помогающих справиться с тревогой, вошли творчество и физические нагрузки.

Ранее Агапкин посоветовал употреблять клюкву для предотвращения инсульта, поскольку ягода содержит много марганца и меди. Марганец снижает уровень «плохого» холестерина, а медь укрепляет соединительную ткань и подавляет воспалительные процессы, объяснил доктор.

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Оксана Петина
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