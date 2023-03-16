Врач назвал клюкву способом избежать серьезного заболевания

Доктор Сергей Агапкин рассказал, что сок из клюквы помогает предотвратить инсульт

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что клюква помогает предотвратить инсульт. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, регулярное употребление клюквы помогает на 10-17 процентов снизить риск инсульта. Подробнее о комплексной пользе клюквы рассказал приглашенный эксперт профессор Анатолий Скальный. Он объяснил, что 100 граммов клюквы содержат суточную норму марганца и 15 процентов суточной нормы меди. Профессор уточнил, что у людей с дефицитом марганца обычно высокие показатели холестерина, избыток которого может вызывать появление бляшек в стенках сосудов, провоцирующих инсульты. А медь укрепляет соединительную ткань и подавляет воспалительные процессы.

Агапкин добавил, что клюква содержит пигменты антоцианы, которые отвечают за яркий цвет ягод. Они так же, как и медь, уменьшают воспаление стенок сосудов и стабилизируют давление.

Профессор Скальный посоветовал при покупке клюквы отдавать предпочтение более мелким и непривлекательным ягодам. «Чем хуже условия жизни клюквы, тем больше в ней полезных веществ. А мы идем в магазин и делаем ошибку номер раз. Крупноплодная клюква всегда содержит меньше этих защитных полезных качеств, чем болотная», — рассказал специалист. «Вторая ошибка — это когда мы попили сок и выбросили ягоды. Основные питательные вещества находятся как раз в кожуре», — добавил он.

Ранее Агапкин называл в программе неочевидные способы укрепить иммунитет. Он сообщил, что защитные функции организма отлично поддержат кефирный коктейль с медом и пряностями и ходьба по лестнице с улыбкой.