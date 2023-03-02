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08:00, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Врач поделился неочевидными способами укрепить иммунитет

Врач Агапкин назвал ходьбу по лестнице с улыбкой способом укрепить иммунитет

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился неочевидными способами укрепить иммунитет. Ими доктор назвал физические упражнения и специальный кефирный напиток. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин рассказал, что подъем и спуск по лестнице с улыбкой отлично скажутся на иммунитете. Ходьбу по ступеням можно сопровождать ободряющими хлопками в ладоши, добавил доктор. «Если мозг воспринимает нагрузку как игру и веселье, это подстегивает иммунитет, организм вырабатывает эндорфины. Но если воспринимать физические упражнения как отбывание наказания, как что-то нудное, эффект может отсутствовать или даже подавлять иммунитет», — пояснил ведущий.

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Другим эффективным способом поддержать защиту организма Агапкин назвал коктейль, состоящий из двух стаканов кефира, обогащенного бифидобактериями, чайной ложки меда, половины чайной ложки молотого имбиря и четверти чайной ложки молотой корицы. Их следует перемешать в блендере. «Стаканчик такого напитка в день существенно улучшит состояние микрофлоры и иммунитет», — заверил ведущий.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев опроверг распространенный миф о вреде острых продуктов. Врач пояснил, что в желудке содержится необходимое количество соляной кислоты, из-за чего острая еда и специи никак не воздействуют на желудочно-кишечный тракт.

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Оксана Петина
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