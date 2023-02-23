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19:19, 23 февраля 2023Интернет и СМИ

Гастроэнтеролог опроверг распространенный миф о вреде острых продуктов

Врач Андрей Якушев опроверг миф о том, что острые продукты вредны для желудка

Фото: Mike Tinnion / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев опроверг распространенный миф о том, что острая пища вредна для желудка и может привести к гастритам и язве. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам Якушева, в желудке содержится необходимое количество соляной кислоты, из-за чего острая еда и специи никак не воздействуют на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). «Соляная кислота — очень сильная, поэтому закислить среду желудка внешними факторами представляется трудновыполнимой задачей», — объяснил эксперт.

Кроме того, дискомфорт и спазмы в животе после употребления подобных продуктов связаны исключительно с рефлекторным действием, уточнил доктор. Он рассказал, что острая пища содержит капсаицин — вещество, которое взаимодействует с рецепторами и нервными окончаниями. По этой причине, как утверждает специалист, возникает ощущение горечи и неприятные ощущения в желудке.

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В заключение Якушев добавил, что опасность злоупотребления специями может быть обусловлена развитием аллергической реакции вплоть до анафилаксии (это серьезная аллергическая реакция, которая может быть опасна для жизни — прим. «Ленты.ру»).

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Екатерина Ештокина
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