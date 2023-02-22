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14:42, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Врач опроверг распространенный миф о сахарном диабете

Врач Агапкин опроверг миф о том, что при сахарном диабете противопоказаны физнагрузки

Фото: Logan Weaver / Unsplash

Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин опроверг распространенный миф о том, что при сахарном диабете противопоказаны физические нагрузки. Пользу физических упражнений при этом заболевании он раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, мнения о том, что физнагрузки якобы вредны при сахарном диабете, придерживаются многие пациенты с таким заболеванием. Однако на самом деле физическая активность полезна для диабетиков, заявил он.

«Именно физические нагрузки улучшают чувствительность мышечной ткани к инсулину. А это очень важно, потому что это позволяет даже людям, у которых сахарный диабет первого типа, уменьшить количество инсулина, который они вводят, согласно исследованиям», — объяснил Агапкин.

Ранее главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала ранние признаки сахарного диабета. К ним доктор отнесла, в частности, постоянную жажду и зуд кожи.

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Маргарита Щигарева
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