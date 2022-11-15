Врач перечислила ранние признаки сахарного диабета

Врач Шаповаленко назвала постоянную жажду и зуд кожи ранними признаками сахарного диабета

Главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислила ранние признаки, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одним из первых симптомов сахарного диабета Шаповаленко назвала постоянную жажду. Также врач отметила, что многие пациенты с этим заболеванием в начале жалуются на сухость во рту и зуд кожи. «[Сахарный диабет] начинается у женщин, как правило, с зуда в наружных половых органах и во влагалище. Это очень характерный симптом для начальных стадий диабета», — уточнила она.

Также Шаповаленко рассказала, что на эту болезнь может указывать и частое появление на коже гнойных воспалений — фурункулов и абсцессов. Врач добавила, что другими признаками развития сахарного диабета являются слабость, усталость и постоянное чувство голода.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников и генетик Екатерина Баранова в программе «О самом главном» предупредили об опасности крепкого чая. По словам специалистов, частое употребление этого напитка может привести к проблемам с сердцам, бессоннице, тошноте и потливости.