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20:21, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного у россиян напитка

Мясников заявил, что крепкий чай может приводить к проблемам с сердцем

Фото: Unsplash

Врач, телеведущий Александр Мясников и генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» предупредили об опасности крепкого чая. Специалисты заявили, что частое употребление этого популярного у россиян напитка может привести к проблемам с сердцем, потливости, тошноте и бессоннице. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Эксперты рассказали, что нормой употребления чая является три-четыре чашки в день. «Человек должен употреблять не больше 300-400 миллиграммов кофеина», — пояснил Мясников.

Баранова также отметила, что многие используют крепкий чай в качестве естественного стимулятора. «Последствия для сердечной системы просто ужасающие», — добавила она. От крепкого чая развивается неконтролируемое учащенное сердцебиение, потливость, тошнота, а также длительное нарушение сна, объяснили специалисты. «И восстановление организма очень тяжело потом идет», — подчеркнула она.

Ранее Мясников и Баранова назвали растение, употребление которого в пищу может быть опасным для беременных женщин. Специалисты заявили, что женщинам в положении не рекомендуются добавлять в пищу красный клевер, употреблять который, по словам Барановой, стало модно, потому что его часто добавляют в китайский чай.

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Олег Давыдов
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