В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3

«Ъ»: линейка российского электромобиля «Атом» будет включать аналоги Mini Cooper и BMW i3

В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3 — они войдут в линейку нового российского электромобиля «Атом». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Газета ссылается на тендерную документацию структур «Росатома», которые занимаются силовой установкой электромобиля. При этом сам «Атом» разрабатывает АО «Кама» гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и миллиардера Рубена Варданяна.

Согласно данным тендера, линейка будет включать четыре модели: одноместную Delivery, аналогами которой являются Lada Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo, двухместную Duo, среди аналогов которой VW id3, BMW i3 и Mini Cooper, четырехместную Taxi (аналоги VW id3, BYD D1) и пятиместную Family (аналоги VW id3, BMW i3, Honda e/Neta U).

На все модели «Атом» установят батареи, которые обеспечат пробег в 500 километров на одном заряде. Модель для такси сможет развивать скорость до 130 километров в час, остальные — до 170. Вся линейка будет оснащена передним приводом и системой рекуперации при торможении. Первые автомобили начнут выпускать в декабре 2024 года. План производства — 75 тысяч электромобилей в год.

В апреле завод «Москвич» пообещал выпустить первый полностью российский электромобиль — он появится на рынке к 2025 году. Сейчас завод разрабатывает универсальную платформу, которая включает отечественную компонентную базу: электродвигатель, батареи и редуктор. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки.