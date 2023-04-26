Атомные подводные лодки США впервые за 40 лет пришвартуют в Южной Корее

AP: США впервые за более чем 40 лет пришвартуют атомные подводные лодки в Южной Корее

Атомные подводные лодки США пришвартуют в Южной Корее впервые за более чем 40 лет, передает Associated Press со ссылкой на старших должностных лиц в Белом доме.

Уточняется, что президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ель в среду подпишут соответствующее соглашение. По словам источников агентства, это происходит на фоне растущей обеспокоенности ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

В Белом доме также добавили что часть с подлодками станет ключевым элементом «Вашингтонской декларации», которая нацелена на сдерживание Пхеньяна. Помимо этого, стороны собираются усилить координацию по стратегии ядерного ответа в случае атаки КНДР. При этом Вашингтон будет контролировать все вооружение, ядерное оружие не будет развернуто на территории Южной Кореи.

Ранее США заявили, что Южная Корея подтвердит приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и безъядерный статус. Предполагается, что в ходе визита в США южнокорейский лидер подпишет совместную декларацию с главой Соединенных Штатов.

