США заявили о намерении Южной Кореи подтвердить безъядерный статус

США заявили, что Южная Корея подтвердит приверженность ДНЯО и безъядерный статус

Южная Корея подтвердит свой безъядерный статус и приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — соответствующее заявление в ходе визита в Вашингтон сделает президент Юн Сок Ёль. О таком намерении сообщил представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Предполагается, что в ходе визита в США южнокорейский лидер подпишет совместную декларацию с американским коллегой Джо Байденом.

Документ, в частности, будет содержать обязательство Южной Кореи сохранять безъядерный статус и продолжать соблюдать все обязательства, взятые в результате подписания ДНЯО. «Во многом это взаимные обязательства двух сторон с точки зрения как планирования, так и расширенного сдерживания на Корейском полуострове, которое оставалось крепким, сильным и решительным на протяжении 70 лет», — пояснил представитель Белого дома.

Отмечается, что взаимные обязательства Вашингтона и Сеула в ядерной сфере касаются «обмена информацией, развертывания определенных сил, проведения консультаций и вопросов планирования».

17 апреля сообщалось, что США, Южная Корея и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Основной целью мероприятия была названа отработка обнаружения и сопровождения симуляции баллистической ракеты, а также обмен соответствующей информацией.