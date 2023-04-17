США вместе с Японией и Южной Кореей начали учения по противоракетной обороне

Yonhap: Япония, США и Южная Корея начали учения по противоракетной обороне в Японском море

США, Южная Корея и Япония в понедельник, 17 апреля, начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС.

В южнокорейских ВМС отметили, что мероприятия являются возможностью укрепить сотрудничество в области безопасности между странами после провокационных действий Пхеньяна. В учениях принимают три эсминца от каждой страны, оснащенных системами Aegis. Основная цель мероприятий — отработка обнаружения и сопровождения симуляции баллистической ракеты, а также обмен соответствующей информацией.

В последний раз Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея проводили подобные трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале, отмечает агентство.

Ранее представители Японии, США и Южной Кореи осудили ракетный пуск КНДР. Политики назвали и инцидент серьезным вызовом мировому сообществу.

13 апреля Северная Корея запустила в сторону Японского моря ракету, которая угрожала японскому острову Хоккайдо. Правительство Японии объявило об эвакуации жителей. Был создан экстренный штаб.