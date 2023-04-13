Представители Японии, США и Южной Кореи осудили запуск ракеты КНДР

Представители Японии, США и Южной Кореи назвали ракетный запуск КНДР серьезным вызовом

Представители Японии, США и Южной Кореи осудили ракетный пуск КНДР по телефону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Он отметил, что после инцидента состоялся телефонный звонок директора департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставителя США по КНДР Сона Кима и спецпредставителя МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Кима Гона.

Политики назвали и инцидент серьезным вызовом мировому сообществу. Стороны условились продолжать сотрудничество.

В четверг, 13 апреля, запущенная КНДР баллистическая ракета угрожала японскому острову Хоккайдо. Правительство Японии объявило об эвакуации жителей. Был создан экстренный штаб.