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18:00, 26 апреля 2023Путешествия

Пьяный гражданин Индии устроил дебош в самолете и помочился на попутчика

ANI News: пьяный гражданин Индии помочился в полете на попутчика и был задержан

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Пьяный гражданин Индии устроил дебош в самолете на рейсе из США, помочился на попутчика и был задержан полицией. Подробности случившегося публикует информационное агентство ANI News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Нью-Йорка в Нью-Дели авиакомпании American Airlines в воскресенье, 23 апреля. Индиец во время полета поссорился с соседом, встал с места и помочился на него.

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После приземления в столице Индии члены экипажа доложили о произошедшем на борту сотрудникам Центральной службы промышленной безопасности (CISF). Нарушителя задержали и доставили в полицейский участок аэропорта для дальнейшего разбирательства.

Ранее в марте студент американского колледжа также устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. 21-летний Ариан Вохра летел из Нью-Йорка в Нью-Дели на свадьбу сестры, сильно напился и игнорировал инструкции бортпроводников. Он вставал со своего места, угрожал безопасности самолета и, наконец, помочился на одного из пассажиров.

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Валентина Процкова
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