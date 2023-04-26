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21:48, 26 апреля 2023Мир

Байден пригрозил КНДР сменой режима

Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден пригрозил КНДР «сменой режима» при попытке Пхеньяна нанести ядерный ударный удар по Соединенным Штатам или их союзникам. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, прошедших в Вашингтоне, запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем, поэтому Вашингтон предпримет все действия для «конца режима» в КНДР.

В ходе переговоров Байден также заявил, что США находятся в поисках вариантов для «дипломатического прорыва» в отношениях с КНДР. «Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове, снижения угрозы ядерного распространения», — отметил он.

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Марина Совина
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