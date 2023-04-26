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21:24, 26 апреля 2023Мир

США заявили о поиске вариантов для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР

Байден: США ищут возможности для «дипломатического прорыва» в отношениях с КНДР
Джо Байден и Юн Сок Ель

Джо Байден и Юн Сок Ель. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон находится в поисках вариантов для «дипломатического прорыва» в отношениях с КНДР. Об этом политик рассказал по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, запись обсуждений опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове, снижения угрозы ядерного распространения», — отметил Байден.

Политик также подчеркнул, что США и Южная Корея привержены взятым на себя оборонным обязательствам. Союз двух страны остается «крепким», резюмировал Джо Байден.

26 апреля издание Associated Press сообщило, что атомные подводные лодки США пришвартуют в Южной Корее впервые за более чем 40 лет. Ожидается, что в среду Джо Байден и Юн Сок Ель подпишут соответствующее соглашение. По словам источников агентства, это происходит на фоне растущей обеспокоенности ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

В свою очередь, глава МИД КНДР Чхве Сон Хи 21 апреля заявила, что позиция Северной Кореи как мировой ядерной державы окончательная и необратимая. По словам министра, наличие оружия не нарушает никаких договоров и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой.

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Марина Совина
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