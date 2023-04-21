В КНДР объяснили необходимость наличия ядерного оружия

В МИД КНДР заявили, что ядерное оружие нужно не ради статуса, а для защиты от политики США

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что позиция Северной Кореи как мировой ядерной державы окончательная и необратимая. Министр объяснила, что наличие оружия не нарушает никаких договоров и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что главы МИД стран «Большой семерки» выпустили совместное заявление по итогам встречи в Токио. Дипломаты осудили северокорейские запуски баллистических ракет и вновь выступили за денуклеаризацию КНДР.

В свою очередь, Чхве Сон Хи раскритиковала данный документ, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела страны и нарушением суверенитета. По мнению министра, группа G7 не имеет полномочий и права придираться к пользованию КНДР своими суверенными правами.

«Уточняю, что мы ни на йоту не заинтересованы в делах стран G7, но если они будут пытаться как-то посягать на суверенитет и основные интересы КНДР, мы этого не позволим и будем принимать беспощадные ответные меры», — подчеркнула она.

Чхве Сон Хи заявила, что Северная Корея будет продолжать принимать соответствующие меры, пока угроза со стороны Штатов и их «сателлитов» не будет полностью ликвидирована.

13 апреля КНДР впервые запустила новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-18». Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Уточняется, что испытания «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран».

На следующий день появилась информация, что Южная Корея провела совместные с Военно-воздушными силами США учения с участием стратегических бомбардировщиков после пуска КНДР новой ракеты. Мероприятия проводились над Корейским полуостровом