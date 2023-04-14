Южная Корея и США провели совместные учения после пуска КНДР новой ракеты

Минобороны Южной Кореи сообщило о совместных с США учениях после пуска КНДР новой ракеты

Южная Корея провела совместные с Военно-воздушными силами (ВВС) США учения с участием стратегических бомбардировщиков после пуска КНДР новой ракеты. О маневрах сообщило южнокорейское министерство обороны в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Учения проводились над Корейским полуостровом. В маневрах участвовали самолеты F-35A и F-15K ВВС Южной Кореи, истребитель F-16 и стратегический бомбардировщик B-52H американских ВВС.

«В результате этих учений ВВС США подтвердили способность к быстрому развертыванию стратегических сил на Корейском полуострове», — сообщается в заявлении.

13 апреля Северная Корея впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая ракета повысит готовность страны к ядерной контратаке.

