Не брившая волосы на теле три года блогерша объяснила причины своего решения

Не брившая волосы три года TikTok-блогерша Калита объяснила причины своего решения

Блогерша Калита (фамилия неизвестна), не брившая волосы на теле в течение трех лет, ответила на критику хейтеров и объяснила причины своего решения. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 11,8 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @calitafire3 регулярно публикует ролики, в которых показывает растительность на своем теле. В одном из последних видео Калита предстала в оранжево-желтом купальнике и подняла руки вверх, чтобы вновь продемонстрировать длинные темные волосы в подмышечной области.

По словам девушки, ее вовсе не волнует наличие волос на теле, и она не желает следовать общепринятым правилам ухода за собой. При этом большинство пользователей сети обвиняет ее в неподобающем внешнем виде и интересуются, как к такому выбору относится ее избранник. «Не знаю, почему вас так беспокоит, что думает мой парень. Хочу сказать, что ему нравится, как я выгляжу», — заявила она.

Ранее блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта.