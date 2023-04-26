На Украине рассказали о подготовке тысяч операторов беспилотников

Министр Федоров: на Украине подготовлено более 7 тысяч операторов беспилотников для ВСУ

На сегодняшний день на Украине прошли подготовку более семи тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Укринформ» рассказал министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров.

«Мы уже законтрактовали свыше 3,8 тысячи комплексов БПЛА на более чем 4,1 миллиарда гривен (свыше 112,1 миллиона долларов), а также обучили более семи тысяч операторов дронов. Наша цель — научить 10 тысяч человек, поэтому мы двигаемся в этом направлении», — сказал он.

Министр также заявил, что на Украине сейчас действуют более 20 школ, в которых украинских граждан учат управлять дронами. При этом своя внутренняя школа есть практически у каждого производителя БПЛА.

Ранее журналисты The New York Times со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона сообщили, что Украина, готовясь к контрнаступлению в мае, дополнительно подготавливает 12 бригад. Численность каждой из них, как утверждается, составляет порядка четырех тысяч человек.