Стало известно о подготовке Киевом 12 бригад для наступления в мае

NYT со ссылкой на Пентагон: Киев готовит 12 бригад ВСУ для наступления в мае

В настоящее время Киев дополнительно готовит 12 бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на появившиеся в сети секретные данные Пентагона.

Украина готовится к наступлению в мае, говорится в сообщении. Американские политики имеют мало информации от Киева касательно дальнейшего плана действий, однако в данных Пентагона сказано о 12 боевых бригадах.

В конце апреля бойцы ВСУ будут готовы к выполнению боевых задач. Помимо этого, как отмечается, сейчас союзники США и НАТО занимаются обучением и снабжением девяти бригад.

Притом что Украина мало делится подробностями своего плана с американскими официальными лицами, операция, вероятно, развернется на юге страны, пишет NYT. Утверждается, что войска будут двигаться в том числе вдоль берега Азовского моря, а также недалеко от Крыма.

Ранее первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук оценил возможности ВСУ провести удачное контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что украинские военные могут доставить большие неприятности российским солдатам. По его данным, участие в наступлении должны принять 11 бригад ВСУ.