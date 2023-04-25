Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:33, 25 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке Киевом 12 бригад для наступления в мае

NYT со ссылкой на Пентагон: Киев готовит 12 бригад ВСУ для наступления в мае

Фото: Libkos / AP

В настоящее время Киев дополнительно готовит 12 бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на появившиеся в сети секретные данные Пентагона.

Украина готовится к наступлению в мае, говорится в сообщении. Американские политики имеют мало информации от Киева касательно дальнейшего плана действий, однако в данных Пентагона сказано о 12 боевых бригадах.

В конце апреля бойцы ВСУ будут готовы к выполнению боевых задач. Помимо этого, как отмечается, сейчас союзники США и НАТО занимаются обучением и снабжением девяти бригад.

Притом что Украина мало делится подробностями своего плана с американскими официальными лицами, операция, вероятно, развернется на юге страны, пишет NYT. Утверждается, что войска будут двигаться в том числе вдоль берега Азовского моря, а также недалеко от Крыма.

Ранее первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук оценил возможности ВСУ провести удачное контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что украинские военные могут доставить большие неприятности российским солдатам. По его данным, участие в наступлении должны принять 11 бригад ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?
В Подмосковье нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков
Пьяный подросток из детдома избил воспитателя из-за запрета садиться за руль
Трамп назвал США свалкой
В Запорожье призвали ООН признать геноцидом действия Киева
Полицейские задержали оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой
Ушедший из части многодетный российский военный получил 5,5 года колонии
Российская подлодка в Японском море атаковала субмарину «противника»
Посол ЮАР раскритиковал Канаду за нежелание мира на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.