Актриса отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать

Актриса Миранда О'Хара отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать

Актриса и блогерша Миранда О'Хара из Лос-Анджелеса, США, отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах артистка предстала в облегающем черном топе с глубоким вырезом, под которым не было нижнего белья. Автор видео заявила, что не планирует носить бра, за исключением случаев крайней необходимости. При этом она обратилась к зрительницам с советом последовать ее примеру.

«Я не собираюсь делать это для того, чтобы другие люди чувствовали себя более комфортно рядом со мной. (...) Почему мы заключаем себя в эту неудобную тюрьму? Просто сожгите их. Думаю, нам следует сжечь наши бюстгальтеры», — отметила О'Хара.

Ранее британская модель Сьюзи Монти отказалась носить бюстгальтер и поделилась опытом. 72-летняя пенсионерка призналась, что исключила данное изделие из своего гардероба ради комфорта, который, по ее словам, особенно необходим в жаркую погоду.