72-летняя модель отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом

72-летняя британская модель Сьюзи Монти отказалась носить бюстгальтер ради комфорта

Британская модель Сьюзи Монти отказалась носить бюстгальтер и поделилась опытом. Ее комментарий приводит The Sun.

72-летняя пенсионерка призналась, что исключила данное изделие из своего гардероба ради комфорта, который, по ее словам, особенно необходим в жаркую погоду. При этом, по мнению англичанки, параметры фигуры позволяют ей поступать подобным образом, не задевая чувств окружающих. Так, известно, что она обладает вторым размером бюста.

«Я не выгляжу как пожилая женщина, несмотря на цифры в паспорте. Я не делала никаких пластических операций, но при этом моя грудь не настолько велика, чтобы свисать до талии, когда я освобождаюсь от бюстгальтера», — заявила героиня материала, которая считает себя приверженкой натуризма (этическое учение, основным принципом которого является максимальное приближение человека к природе — прим. «Ленты.ру»).

В марте терапевт Кира Менгисту из США раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид женской груди. По словам врача, вопреки распространенному мнению, использование данного предмета гардероба не препятствует обвисанию бюста. Она отметила, что тем, кто отказался носить бра, нечего опасаться.