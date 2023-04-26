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15:49, 26 апреля 2023Ценности

Стали известны цены на одежду заменившего Zara бренда в России

Цена на топы в магазине заменившего Zara бренда Maag в России составляет 1,6 тысячи рублей

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Стали известны цены на одежду заменившего Zara бренда в России. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале издания «Известия».

На размещенном ролике запечатлен торговый зал первого магазина марки Maag, который открылся на Кузнецком мосту в Москве. По биркам видно, что одежду отшивали в Камбодже, Пакистане, Турции и Китае.

Также можно заметить, что ценники остались прежними. Например, стоимость джинсов составляет 3,3 тысячи рублей, топов — 1,6 тысячи рублей, жакетов — 8,9 тысячи рублей, а платьев — 3,6 тысячи рублей.

Ранее появилась информация о том, что магазины Maag начнут работу в России 27 апреля. «27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в торговом центре "Авиапарк". Также должны открыться бутики Dub и Vilet», — заявил анонимный источник. Вдобавок представители компании Crocus Group подтвердили информацию о планах открытия Maag в торговых центрах Vegas.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка составила около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Мария Винар
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