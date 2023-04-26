Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России 27 апреля

Магазины пришедшего на смену Zara бренда Maag начнут работу в России 27 апреля

Магазины бренда Maag, который пришел в Россию на смену испанской марке Zara, массово откроются в России 27 апреля. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Выяснилось, что сначала торговые точки упомянутой марки заработают в Москве и Подмосковье. «27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в торговом центре "Авиапарк". Также должны открыться бутики Dub и Vilet», — заявил анонимный собеседник издания.

Вдобавок представители компании Crocus Group подтвердили информацию о планах открытия Maag в торговых центрах Vegas.

В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.